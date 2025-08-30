Fiasco sur le mercato de l'OM : Dugarry choque Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que l'OM soit hyper actif depuis l'ouverture du mercato, Christophe Dugarry estime que le club phocéen possède un effectif moins fort que celui de la saison dernière. Une analyse qui surprend Daniel Riolo, qui considère à l'inverse que les Marseillais se sont très bien renforcés cet été.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM a une nouvelle fois été très actif pour renforcer son effectif. Igor Paixao, Facundo Medina, Timothy Weah, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont ainsi signé à Marseille. Mais pour Christophe Dugarry, ce n'est pas encore suffisant.

Dugarry critique le mercato de l'OM... « Il attend aujourd’hui encore quatre joueurs. Je vois les joueurs annoncés, et ça me fait peur. On parlait de Ceballos, qui ne vient pas, OK. On nous parlait aussi de Laporte. À l’arrivée tu as un jeune (Egan-Riley), on nous parle d’un jeune qui va encore arriver, du jeune Hamed Junior Traoré… Pas de souci. Il a fait de bonnes choses à Auxerre, il va débarquer à Marseille, jouer la Ligue des champions… Pourquoi pas. Mais est-ce qu’on est sûr que Murillo, Cornelius, Garcia, Angel Gomes.. Tout ça, ça a la carapace pour jouer la C1? », se demandait l'ancien joueur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.