Fiasco au PSG, une révolution éclate !

C'est la crise au PSG ! Après les éliminations en huitième de finale de la Coupe de France face à l'OM (1-2) et de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1 ; 0-2), le PSG voit son avance en Ligue 1 fondre comme neige au soleil. Pour pallier à ça, Luis Campos a sorti les crocs ce mercredi en tapant du poing sur la table et en menaçant tous les joueurs qu'ils seraient placés sur le liste des transferts s'ils ne se re-mobilisaient pas rapidement. Tous ? Non.

Le PSG commence son ménage au printemps 2023. Furieux des récentes performances parisiennes (8 défaites en 2023), Luis Campos s'est décidé à réagir. Selon Le Parisien , de nombreux joueurs pourraient être sur la sellette s'ils ne montrent pas un autre visage, même si plusieurs d'entre eux ne pourront pas devenir indésirable si la courbe ne s'inverse pas. Pour rappel, le PSG n'a que six points d'avance sur son dauphin, le RC Lens mais aussi sur l'Olympique de Marseille. Et dans 10 jours, un PSG-Lens aura lieu...

Campos menace les joueurs du PSG...

Selon des informations venant du Parisien , Luis Campos, le responsable de l’équipe première est en train de mener une grande révolution au sein du PSG. Le dirigeant portugais a annoncé qu'il mettrait sur le marché des transferts les joueurs qui ne parviendront pas à afficher un meilleur état d'esprit lors des neuf dernières journées de Ligue 1. Un choix que Campos a assumé en interne. Les joueurs sont donc prévenus mais certains devraient échapper à cette menace.

...mais pas tous !