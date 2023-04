Neymar le veut au PSG, une bonne nouvelle tombe

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier est menacé. Les prochaines rencontres du club de la capitale risquent d’être décisives pour l’avenir du technicien français. Neymar aurait d’ailleurs une préférence s’il venait à s’en aller, puisqu’il aimerait voir Luis Enrique débarquer. Annoncé proche de Chelsea, l’espoir est encore permis dans ce dossier.

Comme indiqué par Le 10 Sport avant la trêve internationale, le PSG avait l’intention de poursuivre avec son duo composé de Luis Campos et Christophe Galtier. Mais les derniers résultats du club de la capitale et notamment la défaite face à l’OL (0-1), la huitième de l’année 2023, pourrait changer la donne. Selon RMC Sport , le PSG aurait commencé à chercher un nouvel entraîneur.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

«Neymar, s’il reste, va mettre la pression pour avoir Luis Enrique»

Plusieurs noms ont été évoqués, notamment Zinedine Zidane, Antonio Conte, José Mourinho, Julian Nagelsmann ou bien Luis Enrique. Ce dernier aurait d’ailleurs les faveurs de Neymar. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, l’avenir du Brésilien suscite également beaucoup de questions. S’il venait à rester, Daniel Riolo estime qu’il poussera pour voir l’ancien entraîneur du FC Barcelone arriver sur le banc parisien : « Neymar, s’il reste, va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît », a-t-il déclaré dans l’ After Foot sur RMC .

Rien d’acté pour Luis Enrique à Chelsea