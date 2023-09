FC Nantes : Après ce transfert, le vestiaire annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le FC Nantes a bouclé l'arrivée de nombreuses recrues à l'image Douglas Augusto. Le milieu de terrain brésilien s'est imposé dans l'entrejeu aux côtés de Pedro Chirivella. Et le capitaine des Canaris semble déjà convaincu par le transfert de son nouveau compère de l'entrejeu.

Sauvé in extremis la saison dernière, le FC Nantes est en grande difficulté lors de cet exercice. Avec seulement deux points en quatre rencontres, les Canaris semblent déjà voués à jouer le maintien. Néanmoins, Pedro Chirivella trouve de motifs de satisfaction, à l'image de la signature de Douglas Augusto.

Clash au FC Nantes, il soupçonne un complot ! https://t.co/3QpeoBl3UL pic.twitter.com/n7dpdQRdZh — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

«C’est un joueur qui possède un style de jeu similaire au mien»

« Oui, c’est un joueur qui possède un style de jeu similaire au mien, qui aime prendre le ballon, distribuer les bonnes passes et courir aussi, pour être au bon endroit au bon moment », confie le capitaine du FC Nantes sur le site officiel du club.

«On a en effet vu des choses prometteuses»