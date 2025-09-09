«Extravagant», le PSG lâche un gros chèque et se fait tacler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG a mis du temps avant de donner une idée de son mercato. Le club a fini par accueillir Illya Zabarnyi notamment, jeune défenseur ukrainien qui plaît beaucoup aux dirigeants. Le joueur de 23 ans a été recruté pour 63M€, une énorme somme que certains jugent excessive. Pierre Ménès confie ses quelques interrogations quant à l'Ukrainien même s'il faut encore de la matière.

En débarquant cet été, Illya Zabarnyi arrive dans une équipe bien ficelée où il faut tout de suite marquer les esprits. Le défenseur a disputé deux matches avec le PSG pour le moment, contre le FC Nantes et contre Toulouse, et il était encore un peu sous le feu des projecteurs lors de cette trêve internationale. L'Equipe de France affrontait l'Ukraine vendredi et Zabarnyi a forcément été un peu observé. Pour Pierre Ménès, il lui reste encore des choses à prouver.

63M€, une somme colossale Formé au Dynamo Kiev, Illya Zabarnyi a ensuite pris la direction de l'AFC Bournemouth où il est monté en puissance jusqu'à devenir une des cibles du PSG cet été. Mais les 63M€ déboursés pour lui paraissent un peu trop... « C’est un petit peu juste pour juger encore Zabarnyi, mais je trouve juste que payer 63M€ pour ça c’est juste extravagant » commente Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.