EXCLU - OGC Nice : Le point complet sur le dossier Le Bris (Lorient)

Comme nous l’avons révélé le 7 octobre 2022, Régis Le Bris est sur les tablettes de l’OGC Nice. Un intérêt qui ne désemplit pas au fil des mois jusqu’à inciter le technicien breton à faire le forcing pour quitter les Merlus. Mais selon nos sources, le dossier a du plomb dans l’aile.

Depuis que la greffe avec Lucien Favre ne prend pas, les dirigeants d’INEOS lorgnent le marché des coachs pour tenter de trouver le prochain pilote du navire azuréen. Le 7 octobre 2022, en exclusivité, le10sport.com livrait deux noms très appréciés du board niçois. Franck Haise, le mentor du RC Lens. Et Régis Le Bris, très en vogue depuis sa prise de fonction à Lorient. Pour ce dernier, l’intérêt ne cesse de se renforcer au fil des mois. Nice exerce un gros forcing pour mettre la main sur Le Bris. Un travail de sape qui paye puisque le coach des Merlus tente de passer en force pour quitter la Bretagne…

Lorient bloque Le Bris

Comme le10sport.com l’a indiqué le 17 mai dernier, ni Franck Haise, ni Régis Le Bris ne prendront des fonctions à l’OGC Nice. Fidèle au RC Lens, Haise s’interdit de quitter le navire sang et or et va vivre à plein sa prochaine aventure en Ligue des Champions. Pour Régis Le Bris, le blocage vient de Lorient. Après avoir prolongé son coach, les Bretons n’envisagent pas du tout son départ. Régis Le Bris a pris l’engagement d’une vision à long terme (juin 2027), en aucun cas les dirigeants ne souhaitent le voir partir. Nos sources indiquent que Lorient bloque totalement son entraîneur et n’envisage clairement pas de change de position. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est peu probable que Régis Le Bris soit libéré pour pouvoir rejoindre l’OGC Nice.

Lorient contre-attaque