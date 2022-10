Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Vers une lutte finale Pélissier - Gourvennec à Brest

Publié le 13 octobre 2022 à 12h43 - mis à jour le 13 octobre 2022 à 12h43

Après le départ de Michel Der Zakarian, le Stade Brestois se cherche un nouveau coach. Selon nos informations, un match final se dessine entre deux techniciens français libres de tout contrat : Christophe Pélissier et Jocelyn Gourvennec.

Une valse d’entraîneurs sévit sur la Ligue 1 ! Pas moins de quatre techniciens viennent de prendre la porte ces derniers jours. L’Olympique Lyonnais a ouvert le bal avec l’éviction de Peter Bosz. Brest, Auxerre et plus récemment le Stade de Reims ont suivi avec les départs de Michel Der Zakarian, Jean-Marc Furlan et Oscar Garcia. Sur ces quatre clubs, un seul a déjà trouvé son nouveau coach en la personne de Laurent Blanc, à Lyon. Les autres continuent de prospecter. Et du côté de Brest, un match final se dessine.

4 - Avec le remplacement de Bosz (Lyon), Der Zakarian (Brest), Furlan (Auxerre) et Garcia (Reims), c'est la 1re fois que 4 équipes changent d'entraîneur à l'aune d'une même journée au cours d’une saison de Ligue 1. Le précédent record était de 2. Valse. pic.twitter.com/SxmWcgNn42 — OptaJean (@OptaJean) October 13, 2022

Décision imminente

Selon nos informations, le Stade Brestois est actuellement et principalement en pourparlers avec deux entraîneurs. Le premier n’est autre que Christophe Pélissier, ancien coach de Lorient. Libre de tout contrat, il est l’un des choix prioritaires des Bretons. Mais face à lui, il y a un client, bien connu de la Bretagne : Jocelyn Gourvennec. Libre, lui aussi, depuis son départ de Lille il y a quelques mois, Gourvennec est l’autre piste chaude des Brestois. Sauf retournement de situation, ce sera l’un de ces deux entraîneurs qui prendra le poste de Michel Der Zakarian.