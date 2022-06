Mercato - LOSC : Coup de tonnerre pour Gourvennec, son successeur serait identifié

Foot - Mercato - LOSC

Après une saison décevante, Jocelyn Gourvennec est menacé à Lille, d’autant que la direction apprécie le profil de Paulo Fonseca. Selon RMC, les discussions seraient même avancées avec l’ancien entraîneur de l’AS Rome, avec une première offre de la part du LOSC. Le départ Gourvennec semble ainsi se préciser…

Champion en titre, le LOSC savait qu’il serait difficile de repartir sur les mêmes bases cette année. Sans Christophe Galtier, c’est Jocelyn Gourvennec qui a pris les rênes de l’équipe première, un choix qui a rapidement été critiqué. Alors que le club lillois a fini 10e de Ligue 1, l’ancien entraîneur de Bordeaux et Guingamp est aujourd’hui menacé, avec un intérêt des Dogues pour Paulo Fonseca. Le Portugais se rapprocherait d’ailleurs du LOSC…

Lille are closing on Paulo Fonseca to be appointed as new manager, it’s matter of details. Talks now at final stages, with contracts now being prepared. 🔴🇵🇹 #LilleThe agreement is described again as ‘imminent’ ⤵️ https://t.co/l34jajwC5Y