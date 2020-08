Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Une offre d’un club européen pour Mendoza (Amiens)

Publié le 11 août 2020 à 20h00 par A.H.

Pisté par plusieurs clubs européens, Stiven Mendoza, l’attaquant d’Amiens, a été l’objet d’une proposition d’un troisième club.

Stiven Mendoza, l’attaquant international colombien d’Amiens, fait partie des éléments qui seront vendus par le club picard, relégué en Ligue 2. Comme révélé par le10sport.com, Mendoza figure dans le collimateur de plusieurs clubs européens, qui ont pris des renseignements sur sa situation, à commencer par Fenerbahçe et le FC Porto.

Offre autour de 2 millions

Selon nos informations, un troisième club vient clairement d’accélérer la manœuvre. Il s’agit du club turc de Trabzonspor. Trabzonspor aurait transmis une proposition pour le transfert de Mendoza, aux environs de 2 millions d’euros. Le montant n’est pas au niveau de ce que souhaite Amiens, qui envisage plus un transfert entre 3 et 4 millions d’euros pour le rachat de sa dernière année de contrat. Le différentiel existe, mais il ne paraît pas non plus insurmontable. Il laisse en tout cas la place à d’éventuelles négociations.