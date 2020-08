Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Deux clubs européens pistent Mendoza (Amiens)

Publié le 5 août 2020 à 19h20 par La rédaction mis à jour le 5 août 2020 à 19h22

Stiven Mendoza (28 ans), l’attaquant international colombien d’Amiens, figure sur les tablettes de deux clubs européens, qui ont avancé des pions récemment.

Stiven Mendoza, l’attaquant international colombien d’Amiens, quittera très probablement le club picard à l’occasion du mercato estival. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et avec la relégation d’Amiens en Ligue 2, le club doit opérer plusieurs grosses ventes sur le mercato.

Amiens espère entre 3 et 4 millions

Selon nos informations, deux clubs européens ont lancé des premières approches en direction d’Amiens pour manifester leur intérêt et prendre des informations sur les conditions du transfert. Il s’agit de Fenerbahçe et du FC Porto. Pour l’instant, aucune offre concrète n’est arrivée à Amiens, mais le contact existe. A priori, la direction du club amiénois souhaiterait un montant entre 3 et 4 millions d’euros pour Mendoza.



A.H.