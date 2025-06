EXCLU - Mercato : Strasbourg s’intéresse à une pépite de Ligue 2

A l’affût des nouveaux talents français, le Racing Club de Strasbourg fait partie des clubs très intéressés par Krys Kouassi, un attaquant prometteur venu d’Amiens.

Sous la coupe de Liam Rosenior, les jeunes talents ont leur chance du côté de Strasbourg . Depuis le rachat du club par BlueCo , la stratégie se tourne résolument vers la jeunesse. Et l’émergence des pépites comme Ismaël Doukouré (21 ans), Guela Doué (22 ans), Diego Moreira (20 ans) ou encore Abdoul Ouattara (19 ans) le prouve. Et le Racing continue de creuser le sillon pour son mercato estival, avec plusieurs profils très prometteurs dans le viseur. C’est le cas d’une piste chaude, en Ligue 2.

La piste Krys Kouassi

Selon nos informations, le Racing Club de Strasbourg a coché le nom de Krys Kouassi sur ses tablettes. A 19 ans, cet attaquant se retrouve de plus en plus sollicité. Formé par l’Amiens SC, cet international U18 français a inscrit 13 buts en 18 matchs du championnat national U19 cette saison, découvrant également la Ligue 2 (8 matchs) et la Coupe de France (1 match). Gaucher, excellent sur les ailes, Krys Kouassi intéresse de nombreux clubs en France et à l’étranger.