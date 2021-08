Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rennes et Strasbourg pensent à un coéquipier de Gignac

Publié le 15 août 2021 à 17h11 par La rédaction mis à jour le 15 août 2021 à 17h13

Le Stade Rennais et Strasbourg surveillent le même dossier, du côté du Mexique. Un défenseur des Tigres, le club de Thauvin et Gignac.

La dernière ligne droite du mercato est lancée. Et le Stade Rennais, comme Strasbourg, ont encore l’intention de se renforcer. Dans le secteur défensif, Bruno Genesio et Julien Stephan étudient notamment une piste commune. Elle mène à un défenseur des Tigres, le club mexicain où évolue André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Selon nos sources, Carlos Salcedo est un dossier étudié par Rennes et Strasbourg ces derniers jours. Le central mexicain de 27 ans a encore 18 mois de contrat avec les Tigres (décembre 2022) et semble vouloir revenir en Europe après une expérience à la Fiorentina et Francfort.