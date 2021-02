Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Francfort se prépare pour Boulaye Dia !

Publié le 16 février 2021 à 12h15 par Alexis Bernard

Suivi par des écuries prestigieuses, en France comme un peu partout en Europe, Boulaye Dia est également dans le viseur de l’Eintracht Francfort, qui se prépare à une offensive.

Après son doublé contre l’ASSE (3-1) pour bien démarrer 2021, Boulaye Dia a remis le couvert en 32e de finale de Coupe de France, contre Valenciennes (défaite 3-4). Toujours en grande forme, l’attaquant du Stade de Reims continue de faire parler de lui un peu partout en Europe. Comme révélé par le10sport.com le 8 février dernier, des clubs comme Naples et le Milan AC se préparent déjà à l’offensive du prochain été. Et en France (OM) comme à l’étranger, ça s’organise de plus en plus pour le transfert de Boulaye Dia.

Francfort prend place…

Récemment, c’est un club allemand qui est venu aux renseignements et qui prévoit de bouger l’été prochain. D’après nos informations, il s’agit de l’Eintracht Francfort. Actuellement troisième du championnat allemand, l’écurie de Kevin Trapp et Luka Jovic semble vouloir jouer des coudes pour Boulaye Dia. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant sénégalais est quasiment certain de partir l’été prochain. Reims ne prendra pas le risque de le voir partir libre dans un an et fera tout pour bien le vendre à l’issue de la saison 2020-2021. Au regard des clubs positionnés et de l‘évolution du joueur de 24 ans, Reims pourrait récupérer au moins 15 millions d’euros dans l’affaire…