EXCLU - Mercato : Montpellier dégaine pour Jemerson

Publié le 16 juillet 2021 à 15h06 par Alexis Bernard mis à jour le 16 juillet 2021 à 15h08

Sur les tablettes de Montpellier, Jemerson a reçu une première offre de contrat. Les discussions se poursuivent.