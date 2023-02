EXCLU - Mercato : Monaco pense à Rouault (TFC)

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Révélation du Toulouse Football Club, Anthony Rouault s’attire de plus en plus de convoitises. Et selon nos informations, l’AS Monaco fait désormais des écuries fortement intéressées par son profil.

A 21 ans, Anthony Rouault prend son envol du côté de Toulouse. Pur produit de la formation toulousaine, ce défenseur monte clairement en puissance depuis plusieurs saisons. Et l’exercice 2022-2023 confirme le potentiel aperçu. Incontournable dans l’équipe de Philippe Montanier, le voilà sur les tablettes de nombreux clubs de Ligue 1. L’été dernier, Nice a tenté de le signer. Lille le surveille également. Tout comme des clubs étrangers, de plus en plus nombreux chaque week-end.

Monaco apprécie beaucoup Rouault

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Anthony Rouault voit son avenir devenir un vrai sujet dans le sud de la France. Et selon nos informations, l’AS Monaco vient de débarquer dans le dossier. Le club de la Principauté a pris des renseignements très clairs sur Anthony Rouault et se prépare pour le prochain mercato estival.

Le PSG prépare une folie à 100M€, une offre surprise est tombée https://t.co/SVqGYQOwsy pic.twitter.com/qaq4gtjKfL — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Je laisse mon agent gérer »