EXCLU - Mercato : Kamara (Strasbourg) à Charleroi, ça avance !

Publié le 23 décembre 2021 à 10h08 par La rédaction mis à jour le 23 décembre 2021 à 10h10

Sur les tablettes de Charleroi, Bingourou Kamara se rapproche du club belge ces dernières heures.

En manque de temps de jeu à Strasbourg, Bingourou Kamara pourrait partir au mercato d’hiver qui arrive. Comme révélé par le10sport.com, le club belge de Charleroi aimerait récupérer le gardien de but du Racing. Et selon nos informations, le dossier avance bien. Bingourou Kamara et Charleroi ont trouvé un accord sur les bases d’un prêt de six mois, pour la deuxième partie de saison. Il ne reste qu’à obtenir le feu vert de Strasbourg pour que l’opération puisse aller à son terme.