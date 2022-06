Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Maxime Gonalons va signer 2 ans à Clermont

Publié le 15 juin 2022 à 23h08 par La rédaction mis à jour le 15 juin 2022 à 23h13

Après une expérience en Espagne, Maxime Gonalons va faire son retour en France. Le milieu de terrain formé à Lyon rentre au bercail et va s'engager du côté du Clermont Foot Auvergne. Un vrai renfort d'expérience pour les Clermontois.

Le 5 mars dernier, le10sport.com évoquait le possible retour de Maxime Gonalons en France. " Nos sources indiquent que deux autres clubs de Ligue 1 sont intéressés par le profil de Maxime Gonalons. On retrouve notamment le Clermont Foot Auvergne. En bon voisin, le club auvergnant pourrait séduire le milieu de terrain né à moins de 2 heures de route (Vénissieux). En lutte pour le maintien, Clermont n’est pas encore certain de pouvoir sauver sa peau en Ligue 1, tout dépendra donc de l’issue de la saison 2022-2023. Bien mieux loti au classement, Strasbourg est également intéressé par Maxime Gonalons ".

Maxime Gonalons revient en Ligue 1 ! Il devrait signer à Clermont. Son bilan à Grenade : -90 matchs -1 but -4 passes décisives -23 cartons jaunes -1 carton rouge -1 quart de finale de C3. pic.twitter.com/h29clkbEOE — Data OL (@OL_Data) June 15, 2022