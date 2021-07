Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Ferhat et Strasbourg n’ont pas trouvé d’accord

Publié le 20 juillet 2021 à 12h11 par Alexis Bernard mis à jour le 20 juillet 2021 à 12h12

Courtisé par Strasbourg, Zinedine Ferhat discute avec l’écurie alsacienne dans la perspective d’un transfert. Mais les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente.

Avec la relégation de Nîmes, il y a de très belles affaires à réaliser chez les Crocos. L’ESTAC a ainsi pu signer Renaud Ripart, l’âme du club gardois. Et parmi les autres joueurs très courtisés, on retrouve Zinedine Ferhat. Comme révélé par le10sport.com , l’OM et l’OL sont sur le coup. Mais ces derniers jours, c’est Strasbourg qui a tenté de le signer. Après le retour de Kevin Gameiro, les Alsaciens ont vu l’opportunité de signer Ferhat à moindre frais. Mais le dossier ne devrait pas aboutir.

Lyon et Lille sur le coup

Selon nos informations, Strasbourg et les représentants de Ferhat n’ont pas réussi à trouver d’accord. Sauf retournement de situation, le milieu de terrain n’ira donc pas en Alsace. Mais la Ligue 1 continue de suivre avec attention le Nîmois. A présent, c’est un match entre l’OL et le LOSC qui s’organise. L’OGC Nice était également sur le coup mais les arrivées en cours du côté des Aiglons rendent ce dossier plus complexe à présent. Pour remplacer Houssem Aouar ou Renato Sanches, Lyon et Lille pensent à l’option Ferhat. Pas de nouvelles récentes de l’OM dans ce dossier.