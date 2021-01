Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Dijon et Nîmes positionnés sur une pépite du Stade Rennais !

Publié le 6 janvier 2021 à 22h20 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, Yann Gboho va être prêté sur la deuxième partie de saison. Trois clubs de Ligue 1 sont sur le coup.

Pour gagner du temps de jeu et se montrer d’avantage, Yann Gboho (19 ans) va partir en prêt. Comme révélé par le10sport.com le 2 janvier dernier, c’est la stratégie définit entre le joueur et le club pour la deuxième partie de saison. Et pour le récupérer, trois clubs de Ligue 1 sont déjà à l’affût.

Dijon et Nîmes sont là

Le premier des trois clubs, c’est Dijon. En quête d’un renfort offensif, les Dijonnais sont parfaitement positionnés pour récupérer Yann Gboho. Nîmes est également de la partie, avec de profondes carences offensives à combler. Un troisième club est dans la danse mais son identité n’a pas filtré.