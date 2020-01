Foot - Mercato - Chelsea

EXCLU - Mercato : Chelsea a dégainé une offre à 6 M€ !

Publié le 30 janvier 2020 à 16h07 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Chelsea fait partie des clubs intéressés par Dries Mertens. Et les Blues ont dégainé une offre de transfert.

Le 9 janvier dernier, le10sport.com vous révélait les deux pistes les plus chaudes pour Dries Mertens : l’Inter Milan et Chelsea. Deux grands d’Europe partis à la chasse du Napolitain dont le contrat se termine en juin prochain. Et comme l’international belge ne prolongera pas, il y a clairement une affaire à faire cet hiver. Ou dans quelques mois… Pour doubler l’Inter Milan, Chelsea a donc transmis une offre ferme pour un transfert immédiat. Selon nos informations, les Blues ont proposé 5 millions de Pounds, soit 6 millions d’euros, à Naples (et non 8 millions d’euros comme cela a pu être écrit par ailleurs). Une offre refusée par le club italien, soucieux de conserver Mertens jusqu’à la fin de la saison, quitte à le laisser libre en juin. Toujours selon nos sources, si Mertens venait à rester à Naples, comme cela semble être le cas, c’est l’Inter Milan qui serait en pole pour le récupérer libre en juin prochain…