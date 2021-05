Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Brest en pole pour Amine Bassi

Publié le 4 mai 2021 à 13h05 par Alexis Bernard

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, Amine Bassi (Nancy) voit Brest prendre la pole position pour le signer.

Voilà plus d’un an que Brest essaye de convaincre Amine Bassi de venir. Mais cette fois, le contexte est favorable puisque le milieu de terrain de Nancy arrive en fin de contrat au mois de juin. Comme révélé par le10sport.com, trois clubs de Ligue 1 sont à l’affût depuis plusieurs mois pour le récupérer libre. Brest en fait partie, tout comme Metz et Montpellier.

Avantage Brest

Mais la tendance est en train d’évoluer favorablement vers Brest. Le club breton a quelques coups d’avance et est aujourd’hui en pole position pour récupérer Amine Bassi. Rien n’est encore signé mais le joueur de 23 ans est à quelques encablures de la Bretagne. Le capitaine de l’ASNL pourrait ainsi redécouvrir la Ligue 1 et franchir un nouveau cap dans sa carrière. Auteur de six buts et deux passes décisives, Amine Bassi est le joueur clé de l'équipe lorraine. Formé à Nancy, il n'a disputé qu'un seul match parmi l'élite jusqu'à présent Le Marocain pourrait donc retrouver la Ligue 1 et prétendre à une place de titulaire, la saison prochaine, dans un club qui a proposé du beau jeu cette saison.