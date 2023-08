EXCLU - Mercato : Brahimi à Brest, c'est fait !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les négociations entre l'OGC Nice et le Stade Brestois ont fini par aboutir pour Billal Brahimi. Le joueur des Aiglons va être prêté une saison en Bretagne et tenter de se relancer avec plus de temps de jeu sous les ordres d'Eric Roy.

A trois jours de la fin du mercato, le Stade Brestois boucle un dossier important. Eric Roy souhaitait en effet renforcer son effectif avec la venue de Billal Brahimi, ailier de l'OGC Nice. Selon nos sources, un accord total vient d'être trouvé. Billal Brahimi va être prêté à Brest pour une saison. Le joueur, séduit par le projet breton, va pouvoir tenter de s'imposer dans un club qui compte lui offrir une place et du temps de jeu.

Une option d'achat de 5 M€

A 23 ans, Billal Brahimi file donc en Bretagne pour une saison. Mais selon nos sources, le joueur pourrait y rester. En effet, les différentes parties ont trouvé un accord pour inclure une option d'achat dans l'opération. Un montant de 5 millions d'euros qui pourrait permettre à Brest de s'offrir définitivement les services de Billal Brahimi. Pour rappel, les Niçois ont dépensé 7 millions d'euros pour l'Algérien à l'été 2022.