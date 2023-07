EXCLU - Mercato - AS Monaco : Le point complet sur le dossier Deivid Washington

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Priorité du recrutement de l’AS Monaco cet été, Deivid Washington était à quelques pas de la Principauté la semaine dernière. Monaco et Santos devaient finaliser les derniers détails de l’opération et se mettre d’accord sur le timing de l’arrivée de la pépite brésilienne. Le 10 Sport fait le point sur le dossier.

Considéré comme l’une des belles promesses du championnat brésilien, Deivid Washington est la cible de l’AS Monaco. A 18 ans, l’attaquant de Santos souhaite débarquer en Europe et il a jeté son dévolu sur le Rocher. Comme révélé par le10sport.com, Deivid Washington a donné son accord à l’ASM. Tout est calé entre le club de la Principauté et le joueur. Un contrat de 5 ans est prêt. Il ne restait qu’à convenir du timing de l’arrivée du Brésilien. Monaco le veut pour cet été, Santos souhaite le conserver jusqu’à 2024.

EXCLU @le10sport : Après deux propositions à 25 et 30 M€, le PSG dégaine une troisième offre pour Barcola !▶️De plus en plus à l'écoute, l'OL continue ses discussions avec le PSG▶️Aucun prix communiqué par Textor pour le momenthttps://t.co/BYbi1T4qkH — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 31, 2023

Santos demande plus d’argent

Comme révélé par le10sport.com , un rendez-vous avait lieu la semaine dernière entre toutes les parties. Si Deivid Washington continue de prioriser l’AS Monaco et souhaite vivement venir sur le Rocher, les négociations bloquent entre les clubs. En effet, après avoir proposé 20 millions d’euros (18 millions d’euros et 2 millions d’euros de bonus), l’AS Monaco se heurte à la volonté de Santos de garder Washington jusqu’à la fin de l’année. Pour un transfert dès cet été, Santos réclame plus d’argent !

25 millions d’euros maintenant

Selon nos informations, Santos souhaite un montant supérieur aux 20 millions d’euros proposés et réclame désormais 25 millions d’euros pour lâcher Deivid Washington tout de suite. Les clubs continuent de négocier pour tenter de trouver un accord final.