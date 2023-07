Après Mbappé, un joueur du PSG affole le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Resté à Paris avec les autres « lofteurs », dont Kylian Mbappé, Abdou Diallo est sollicité sur le marché. Indésirable, le défenseur sénégalais de 27 ans, prêté la saison dernière au RB Leipzig, aurait quelques touches en Europe, mais pourrait finalement rejoindre son frère au Qatar. L'identité de son prochain club n'a pas filtré.

Il n'y a pas que le dossier Kylian Mbappé au PSG. D'ici la fin du mercato estival, le club parisien espère se séparer de ses nombreux indésirables. Parmi eux Julian Draxler, Leandro Paredes, Renato Sanches ou encore Abdou Diallo. Prêté la saison dernière au RB Leipzig, ce dernier ne se fait pas d'illusions quant à son avenir au PSG.

Abdou Diallo avait annoncé la couleur

« J’aurai des discussions avec le club, et on verra ce qui se passera. En tant que joueur de foot, on sait que cela peut se produire. Je ne suis pas là pour dire si c’est bien ou mal (…) J’ai toujours voulu rester pour le meilleur, pas pour le pire. C’est une logique que j’ai encore, je pense que c’est celle qu’il faut avoir. Il me reste un an de contrat, donc ce sera prolongation ou départ. Pour être honnête, il est possible que je parte. Ce sont des discussions qu’on aura rapidement. Une fois la décision prise, il faudra agir en conséquence » avait-il confié lors d'un entretien accordé au Parisien.

Plusieurs équipes se positionnent