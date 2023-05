EXCLU - Mercato : Abergel (Lorient), la tentation Maccabi Haïfa !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs du FC Lorient, Laurent Abergel est un garçon très courtisé à l’approche du mercato estival. Selon nos informations, le milieu de terrain vient notamment de recevoir une très grosse proposition de l’étranger. Réflexion en cours…

A 30 ans, Laurent Abergel signe l’une de ses plus belles saisons de Ligue 1. Sous les couleurs du FC Lorient, le milieu de terrain est devenu incontournable. Et les performances du Marseillais, qui gagne désormais en expérience, intéressent de plus en plus à l’étranger. Comme révélé par Foot Mercato le 21 mars dernier, le Maccabi Haïfa a coché le nom d’Abergel sur ses tablettes. Et selon nos sources, le club israélien est même passé à l’action…

Une grosse offre pour Abergel

Ambitieux et soucieux de recruter des profils d’expérience, le Maccabi Haïfa aurait dégainé fort. L’entourage de Laurent Abergel aurait en effet entre les mains une proposition XXL pour lui permettre de rejoindre le projet du Maccabi cet été. Selon nos informations, le joueur est à l’écoute et considère la proposition du club sacré champion d'Israël pour la troisième fois consécutive.

La réplique de Lorient ?

Sous contrat avec le FC Lorient pour encore deux saisons, Laurent Abergel est actuellement en pleine réflexion. L’offre du Maccabi Haïfa est une très belle opportunité, tant sportive que financière. Pour l’heure, le milieu de terrain attend le positionnement de Lorient à son sujet, avant de prendre une décision définitive. Les Merlus pourraient en effet bouger et transmettre une offre de prolongation de contrat à leur taulier. Affaire à suivre…