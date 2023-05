Mercato : Rencontre annoncée avec Messi, c’est réglé pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A bientôt 36 ans, Lionel Messi voit son contrat arriver à expiration avec le PSG, et son départ semble inéluctable. Le Barça ne se cache plus et souhaite rapatrier son ancien attaquant. En Catalogne, la confiance est de mise malgré les problèmes financiers rencontrés par le club. Une rencontre décisive aurait d’ailleurs déjà eu lieu.

Sacré champion du monde avec l’Argentine cet hiver, la saison de Lionel Messi devrait connaître un nouveau bouleversement, son départ du PSG semblant inéluctable. Le septuple Ballon d’Or a donc le choix, entre un départ vers un pays exotique comme l’Arabie saoudite ou les Etats-Unis, ou bien un retour au FC Barcelone, où l’on s’active pour boucler l’opération.



« Nous voulons Messi », affirme le Barça

Joan Laporta est à la tâche et ne cache plus sa position dans le dossier Messi. « Nous allons tout faire pour le ramener », a lancé le président du Barça dimanche, avant d’en rajouter une couche le lendemain sur le plateau de TV3 . « Nous voulons Messi , a-t-il martelé. J'ai parlé à Leo pour arranger la situation après ce qui s’est passé lorsque j'ai dû faire passer l'institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyé des messages ces derniers temps. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable, a indiqué le boss blaugrana. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde. Il est de retour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, il y a une relation . »

Une réunion a eu lieu