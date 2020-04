Foot - Mercato

EXCLU - Arnold Mvuemba : «Ma carrière est loin d’être terminée !»

Ancien milieu de terrain de Rennes et de l’OL, Arnold Mvuemba évolue désormais en Belgique, sous les couleurs du KSV Roulers. A 35 ans, il apporte toute son expérience à un groupe jeune et s’éclate dans ce nouveau rôle. Interview

Arnold, comment se passe le confinement ? Tout va bien pour vous ?

Rentré en France pour le confinement, ça va très bien. Rentré pour être avec mes enfants.

Tout va bien, la santé, la famille, ça va (sourire).



Comment ça se passe pour vous en Belgique ?

J’ai rejoint la Belgique au mois de novembre, j’ai signé au KSV Roulers. J’ai joué assez rapidement, le championnat avait déjà commencé depuis un moment. Ensuite, il y a eu la trêve en janvier, puis après ça, on a repris quelques matchs jusqu’à la fin du championnat.



Vous avez signé en deuxième division belge libre de tout contrat, après une expérience compliquée au Qatar. Qu’est-ce qui vous a séduit dans le projet ?

J’ai bien aimé parce qu’il y avait pas mal de jeunes, et des bons jeunes en plus. Après, malheureusement pour eux, il y a eu un gros changement d’effectif par rapport à la saison dernière. La majorité des joueurs sont arrivés fin août, le championnat avait déjà débuté, et c’est un championnat avec pas mal de jeunes qui n’avaient pas forcément l’expérience de ce niveau-là. Les résultats n’étaient pas là. Dans les joueurs, il y avait quelques Français et pas mal de Brésiliens. Le temps que les joueurs puissent se connaître, ça a pris un peu de temps. Début de championnat assez chaotique. Il n’y a pas beaucoup d’équipes dans cette division, c’est devenu compliqué de rattraper tout. Après, moi, j’avais besoin de retrouver le plaisir et les terrains. On m’a présenté le projet de cette équipe-là, j’ai été voir les installations avant de m’engager. Le projet de venir épauler les jeunes et le fait de retrouver les terrains, ça m’a plu. Le projet et les installations étaient intéressants.



La première division Belge a été arrêtée et le Club Bruges a été sacré champion. Qu’en est-il de la deuxième division ?

A vrai dire, je ne sais pas. Pour le moment on n’a pas de nouvelles, peut-être que ça va évoluer dans les prochains jours, mais nous ne savons pas.



Vous avez disputé 12 rencontres depuis le début de la saison avec le KSV Roulers, mais les résultats sportifs n’ont pas forcément été au rendez-vous. Comment expliquez-vous cela ?

Maintenant que j’ai pas mal d’expérience dans le football, je pense pouvoir affirmer que c’est compliqué et pas chose aisée de constituer une équipe et un groupe quand un effectif est chamboulé. Quand il y a eu tout un chamboulement, ça va prendre du temps. Pas mal de Brésiliens sont arrivés, il leur a fallu s’acclimater aux nouvelles températures, à un nouveau pays. Il y avait toutes ces choses-là à assimiler assez rapidement, il n’y a pas eu de préparation d’avant-saison pour le groupe parce que la majorité des joueurs sont arrivés fin août, je pense que c’est une des causes qui fait que tu démarres mal. Puis après, quand on est dans une spirale négative, c’est difficile d’en sortir. Tu démarres le championnat avec pas mal de joueurs qui n’ont pas encore forcément l’expérience du plus haut niveau. Il faut trouver un 11 titulaire, un groupe, les remplaçants, et ce rapidement, ce qui n’est pas simple. Quand l’équipe a été trouvée, qu’on a trouvé le 11 titulaire, l’équilibre dans le groupe, tu sentais que dans le jeu, c’était beaucoup mieux. Maintenant, après la vague de mauvais résultats du début de saison, sortir la tête de l’eau c’est compliqué.

« A partir du moment où j’ai les jambes, tout est possible pour moi »