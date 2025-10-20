«Exceptionnel», un mercato XXL est annoncé à l’OM !

Alexis Brunet

Cet été, une douzaine de nouveaux joueurs ont rejoint l’OM. Un besoin essentiel pour le club phocéen, qui est bien décidé à performer dans chaque compétition. Un mercato qui, jusque-là, semble plutôt réussi, car les coéquipiers de Benjamin Pavard sont premiers de Ligue 1. D’ailleurs, Bixente Lizarazu est admiratif du début de saison des joueurs de Roberto De Zerbi.

D’une saison à une autre, l’effectif de l’OM change très souvent en profondeur. Pablo Longoria l’a encore prouvé cet été en multipliant les entrées et les sorties. Le président marseillais a offert une douzaine de nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi, avec notamment quelques gros investissements pour Igor Paixao ou bien Nayef Aguerd entre autres.

« Leur début de saison est exceptionnel » Dans Téléfoot, Bixente Lizarazu est revenu sur le mercato très ambitieux de l’OM cet été. Le champion du monde 1998 trouve que le club phocéen s’est très bien renforcé et il souligne surtout leur excellent début de saison. « C’est vrai que c’est une équipe qui a souvent été très bonne à l’extérieur et bonne en contre. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’ils sont beaucoup plus équilibrés. Je trouve que malgré tous les changements qu’il y a eu à l’intersaison, ils se sont renforcés dans toutes les lignes. Après il faut faire attention. Marseille ne peut pas trop s’enflammer, mais leur début de saison est exceptionnel. »