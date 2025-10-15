Erling Haaland : L’OM valide son transfert !

Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria a exposé sa théorie selon laquelle le football est « comme un immeuble », avec plusieurs étages. Pour le président de l’OM, il y a différentes étapes à franchir avant de passer d’un petit à un grand club et en ce sens, a donné l'exemple des choix de carrière d’Erling Haaland, en comparaison avec ceux d’Alexander Isak.
« J'ai une théorie selon laquelle le football est comme un immeuble. » Comme il l’a confié dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria voit le football comme un immeuble, avec des étages à franchir avant de passer d’un club à l’autre. « Il y a un premier étage, un deuxième étage... Donc, si vous êtes au septième étage, vous ne pouvez pas prendre un joueur qui est au deuxième étage, car l'écart est trop grand. »
« Si Erling Haaland est Erling Haaland, c'est parce qu'il a toujours fait les bons choix »
« Je donne toujours deux exemples », a expliqué le président de l’OM, évoquant les choix de carrière d’Erling Haaland. « Si Erling Haaland est Erling Haaland, c'est parce qu'il a toujours fait les bons choix : Molde, Salzbourg, Dortmund, City. »
« Un autre cas d’un joueur arrivé au sommet, mais par un autre chemin, est celui d'Alexander Isak »
Un cas qui diffère avec celui d’Alexander Isak : « Un autre cas d’un joueur arrivé au sommet, mais par un autre chemin, est celui d'Alexander Isak. Très jeune, il est passé directement de l'AIK Solna à Dortmund, sans étape intermédiaire. Il a dû passer par Willem II, puis la Real Sociedad, Newcastle et Liverpool pour arriver au sommet de la pyramide. »