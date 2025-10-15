Erling Haaland : L’OM valide son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria a exposé sa théorie selon laquelle le football est « comme un immeuble », avec plusieurs étages. Pour le président de l’OM, il y a différentes étapes à franchir avant de passer d’un petit à un grand club et en ce sens, a donné l'exemple des choix de carrière d’Erling Haaland, en comparaison avec ceux d’Alexander Isak.

« J'ai une théorie selon laquelle le football est comme un immeuble. » Comme il l’a confié dans le podcast Business of Sport, Pablo Longoria voit le football comme un immeuble, avec des étages à franchir avant de passer d’un club à l’autre. « Il y a un premier étage, un deuxième étage... Donc, si vous êtes au septième étage, vous ne pouvez pas prendre un joueur qui est au deuxième étage, car l'écart est trop grand. »

« Si Erling Haaland est Erling Haaland, c'est parce qu'il a toujours fait les bons choix » « Je donne toujours deux exemples », a expliqué le président de l’OM, évoquant les choix de carrière d’Erling Haaland. « Si Erling Haaland est Erling Haaland, c'est parce qu'il a toujours fait les bons choix : Molde, Salzbourg, Dortmund, City. »