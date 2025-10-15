Transferts : La star de l’OL affole le mercato !

Pierrick Levallet

Dans une situation financière assez délicate ces derniers temps, l’OL pourrait renflouer ses caisses en se séparant de Malick Fofana. L’international belge aurait d’ailleurs une cote très intéressante sur le mercato. L’ailier de 20 ans serait notamment sur les tablettes de plusieurs cadors européens, qui pourraient passer à l’action en vue d’un éventuel transfert.

L’OL se trouve dans une situation financière assez délicate ces derniers temps. Cette dernière avait d’ailleurs poussé le club lyonnais à se séparer de certains de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. C’est dans cette optique que des joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri ont quitté le navire cet été.

L'OL surprend son monde cette saison L’OL a ainsi vu son effectif s’affaiblir considérablement. Et pourtant, les résultats du début de saison sont étonnamment bons. La formation rhodanienne pointe à la quatrième place en Ligue 1, à égalité de point avec l’OM et le RC Strasbourg et seulement à une petite longueur du PSG. Les Lyonnais pourraient d’ailleurs profiter de l’été prochain pour récupérer un très joli chèque sur le mercato.