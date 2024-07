Équipe de France : Une réunion au sommet est prévue avec Deschamps !

Jean de Teyssière

L'équipe de France ne gagnera pas l'Euro 2024. En demi-finale, les Bleus ont ouvert le score grâce à Randal Kolo Muani avant d'encaisser deux buts en quatre minutes. Puis plus rien. Comme souvent, Didier Deschamps est contesté mais Philippe Diallo lui a maintenu sa confiance, tout en évoquant une réunion dans les jours à venir pour parler de son avenir.

Sur cet Euro 2024, la logique a été respectée. L’Espagne, qui produit un jeu alléchant depuis le début de l’Euro a disposé d’une équipe de France morose, incapable de marquer un but dans le jeu lors des cinq premières rencontres. Forcément, la question du maintien au poste de Didier Deschamps se pose.

«Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat»

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo a évoqué dans les colonnes de L’Équipe l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France : « Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. »

«Je vais échanger avec lui dans les prochains jours»

Si Didier Deschamps ne semble ne pas avoir à craindre une éviction, Philippe Diallo explique qu’une rencontre devrait avoir lieu dans les prochains jours : « Je vais échanger avec lui dans les prochains jours. Et voir l'état dans lequel il est pour poursuivre sa mission. S’il m’a fait part d’une possibilité de ne pas aller jusqu’en 2026 ? Non. Pas du tout. » Il est donc fort probable de voir Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu'en 2026.