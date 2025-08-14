«Envie de passer un cap», transfert inévitable cet été pour ce joueur du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d’un nouveau gardien pour remplacer Gianluigi Donnarumma, le PSG a déboursé pas moins de 40M€ + 15M€ de bonus pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et le père de Chevalier, qui livre les coulisses de ce transfert, assure qu’un départ des Dogues était inévitable cet été pour la nouvelle recrue du PSG.

Du haut de ses 23 ans, Lucas Chevalier s’apprête à franchir un nouveau cap décisif pour la suite de sa carrière avec son transfert au PSG, évalué à 55M€ au total (40M€ + 15M€ de bonus). Une décision difficile à prendre pour ce pur produit issu du centre de formation du LOSC qui a tout connu ces dernières années avec le club nordiste, mais Chevalier ne se voyait pas rester une saison de plus chez les Dogues et a voulu sauter sur cette occasion avec le PSG comme l’indique son père, Freddy Chevalier, dans les colonnes du Parisien.

« J’ai envie de passer un cap » Selon lui, un départ du LOSC était inévitable cet été : « Il aurait pu choisir un contexte moins exposé, mais il a le goût du défi, il aime ça. Lucas n’a pas froid aux yeux et il a toujours eu ça en lui car c’est un gamin qui a été lancé en National 2 à 16 ans. On peut se dire que succéder Donnarumma est un pari risqué, mais ce choix correspond à sa mentalité. Quand on a évoqué son futur, il m’a dit : à Lille, j’ai fait tout ce que j’avais à faire, j’ai envie de passer un cap, sortir de mon cocon et d’un certain confort. Il a choisi, finalement, le challenge le plus difficile qu’on lui proposait », indique le père de Lucas Chevalier, qui se sent désormais d’attaque pour briller avec le PSG.