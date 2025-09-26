Enorme transfert à l'OM, la déclaration surprise signée De Zerbi !

Axel Cornic

La liste des anciens du Paris Saint-Germain ayant porté les couleurs de l’Olympique de Marseille s’est rallongée cet été. Alors qu’Adrien Rabiot était poussé vers la sortie, les dirigeants phocéens sont allés chercher Timothy Weah à la Juventus, ce qui semble ravir Roberto De Zerbi.

Après une saison aboutie, l’OM annonçait un été assez calme. C'est pourtant tout l’inverse qui s’est passé, puisque ça a été un nouveau mercato très chaud ! Plus d’une douzaine de recrues ont débarqué et parmi elles, il y en a une qui semble tout particulièrement avoir séduit Roberto De Zerbi.

De Zerbi hallucine ! En conférence de presse, le coach de l’OM s’est en effet montré dithyrambique au sujet de l’arrivée de Timothy Weah, formé au PSG. « Weah est un des meilleurs transferts de l'été. Il peut jouer partout, à droite, à gauche, plus haut, plus bas. C'est une chance formidable de l'avoir » a expliqué le coach de l’OM.