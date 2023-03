Énorme coup dur pour le mercato de Neymar

La rédaction

Blessé depuis le match face à Lille (4-3), Neymar voit sa saison être déjà terminée. Il aura donc manqué le match très important face au Bayern Munich, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Ses absences à répétition agaceraient d'ailleurs son club, le PSG, qui a déjà tenté de s'en débarrasser l'été dernier. Toutefois, peu de clubs pourraient s'offrir le Brésilien.

Ce vendredi à Doha, Neymar s'est fait opéré de sa cheville droite. Déjà blessé au même endroit durant le mondial 2022 avec le Brésil, il n'avait pas réussi à retrouver son meilleur niveau, avant de rechuter et de se faire une entorse. Le PSG a alors décidé d'opérer son joueur. Et son communiqué de ce vendredi annonce que « l’opération s’est bien déroulée. Le joueur va désormais respecter un protocole de repos et de soins. »

Neymar poussé dehors...

Dans un article du Parisien , il est fait état que le PSG, avec Luis Campos, avait tenté de se débarrasser de Neymar Jr l'été dernier. Son salaire mirobolant empêchant le PSG de pouvoir recruter d'autres joueurs. Seulement, comme le10sport.com vous l'avait révélé, Neymar - qui a prolongé jusqu'au 30 juin 2027 - ne voulait finir sa carrière au PSG lorsqu'il a paraphé son nouveau bail. Et d'après Le Parisien , le Brésilien n'est toujours pas décidé à partir. Et si les deux parties se mettent d'accord pour se séparer, cela ne sera pas chose aisée.

...mais peu de club peuvent se l'offrir