Enfin une bonne nouvelle pour Zidane et son grand retour

Thomas Bourseau

En quête d’un nouveau challenge après l’échec équipe de France, Zinedine Zidane pourrait rebondir au Brésil en prenant les rênes de la sélection nationale. Et José Mourinho, concurrent du champion du monde, se retirerait de la course.

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. En juin dernier, le champion du monde 98 avouait à L’Équipe au cours d’une interview pour le quotidien sportif qu’il se verrait bien s’asseoir sur le banc de touche de l’équipe de France. Mais finalement, la FFF a récemment prolongé le contrat de Didier Deschamps jusqu’en 2026. De quoi contraindre Zinedine Zidane à revoir ses ambitions à la baisse et à se lancer un autre challenge.

Zidane est «sur le marché»

Au PSG ? La presse espagnole évoque une éventuelle collaboration entre le club de la capitale et Zinedine Zidane. Son ami et biographe Frédéric Hermel a fait savoir début janvier qu’à son départ du Real Madrid, il avait refusé le PSG pour l’équipe de France. « Quand il quitte le Real, il a déjà envie d’entraîner, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu’il espérait quand même l’équipe de France et qu’il ne voulait pas laisser passer le train de l’équipe de France ». Pour l’After Foot, Hermel a d’ailleurs affirmé que Zinedine Zidane était sur le marché, prêt à reprendre du service. « Je peux vous assurer que Zidane est sur le marché, que Zidane a très envie d’entraîner. (...) Il a envie d’entraîner. Zizou m’a toujours dit que l’Angleterre ne l’intéressait pas. Par contre, l’Italie ou l’Allemagne, pourquoi pas ».

Mourinho laisse le champ libre à Zidane pour le Brésil