«Le président m’appelle», il raconte sa signature à l’OM

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcer en défense centrale. Ça a notamment été le cas avec Chancel Mbemba. Un énorme coup de Pablo Longoria étant donné que l’ancien du FC Porto est arrivé libre. Et visiblement, il n’aura pas fallu pour convaincre Mbemba de venir à l’OM comme l’a raconté le principal intéressé.

Depuis le début de la saison, Chancel Mbemba s’impose comme l’un des meilleurs centraux de Ligue 1. La Congolais fait le bonheur de l’OM qui a réalisé un énorme coup sur le marché des transferts. En effet, Mbemba est arrivé librement sur la Canebière et forcément, le club phocéen ne peut que se réjouir d’une telle opération aujourd’hui.

« Je n’y croyais pas »

A l’occasion d’un entretien accordé à Free Ligue 1 , Chancel Mbemba est revenu sur sa signature à l’OM et notamment sa discussion avec Pablo Longoria. Il a alors raconté : « Je suis chez moi à la maison, je vois un numéro français qui m’appelle. « C’est le président », « Quel président ? », « Le président de Marseille ». Je me dis « Waouh », le président de Marseille m’appelle. Je n’y croyais pas ».

« On part à Marseille bébé »