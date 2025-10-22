Endrick à l'OM : La décision du Real Madrid !

Après un mercato estival très ambitieux, l’OM ne serait pas rassasié et aimerait mettre la main sur Endrick. Le Real Madrid ne serait pas contre un départ de son joueur sous la forme d’un prêt, mais cela ne devrait pas être pour rejoindre Marseille. En effet, les Madrilènes souhaiteraient prêter l’attaquant en Liga.
Depuis le début de la saison, Endrick n’a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid. Le Brésilien était certes blessé au début, mais dorénavant il va mieux et Xabi Alonso ne lui fait toujours pas confiance. L’attaquant serait donc en train de perdre patience et il envisage clairement de partir cet hiver sous la forme d’un prêt.
L’OM pourrait tenter sa chance
Partir, mais pour aller où ? Endrick est un joueur talentueux, mais il n’est pas en confiance actuellement et il faut donc qu’il trouve un club pouvant lui apporter cela. D’après plusieurs sources, l’OM souhaiterait tenter sa chance. Le Brésilien pourrait être une belle option pour Roberto De Zerbi, surtout avec la blessure d’Amine Gouiri qui sera absent au minimum trois mois, si ce n’est plus.
Le Real Madrid privilégierait un prêt en Liga
L’OM va donc possiblement tenter sa chance cet hiver, mais il y a des chances que Pablo Longoria se fasse écourter. D’après les informations de CaughtOffside, le Real Madrid serait d’accord pour laisser partir Endrick sous la forme d’un prêt cet hiver, mais prioritairement vers un club de Liga, afin qu’il gagne de l’expérience au sein du championnat espagnol. Reste à voir si Pablo Longoria réussira à faire changer d’avis les dirigeants madrilènes, avec qui l’entente semble bonne.