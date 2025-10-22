Endrick à l'OM : La décision du Real Madrid !

Alexis Brunet

Après un mercato estival très ambitieux, l’OM ne serait pas rassasié et aimerait mettre la main sur Endrick. Le Real Madrid ne serait pas contre un départ de son joueur sous la forme d’un prêt, mais cela ne devrait pas être pour rejoindre Marseille. En effet, les Madrilènes souhaiteraient prêter l’attaquant en Liga.

Depuis le début de la saison, Endrick n’a pas joué la moindre minute avec le Real Madrid. Le Brésilien était certes blessé au début, mais dorénavant il va mieux et Xabi Alonso ne lui fait toujours pas confiance. L’attaquant serait donc en train de perdre patience et il envisage clairement de partir cet hiver sous la forme d’un prêt.

L’OM pourrait tenter sa chance Partir, mais pour aller où ? Endrick est un joueur talentueux, mais il n’est pas en confiance actuellement et il faut donc qu’il trouve un club pouvant lui apporter cela. D’après plusieurs sources, l’OM souhaiterait tenter sa chance. Le Brésilien pourrait être une belle option pour Roberto De Zerbi, surtout avec la blessure d’Amine Gouiri qui sera absent au minimum trois mois, si ce n’est plus.