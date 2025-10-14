«En pleurant», le transfert à l'OM qui l'a dégoûté !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé sous le maillot de Lorient, Mario Lemina avait ensuite poursuivi sa carrière du côté de l'OM. C'est en 2013 que le milieu de terrain gabonais avait été transféré vers le club phocéen, moyennant 4M€. Alors que de nombreux joueurs se réjouiraient d'avoir la possibilité de signer à Marseille, les sentiments de Lemina étaient à l'époque bien différents.

Parti de Lorient pour rejoindre l'OM en 2013, Mario Lemina n'était pas le plus heureux du monde à l'idée de ce transfert. N'ayant pas eu son mot à dire sur cette opération, le Gabonais a donc été envoyé sur la Canebière à contrecoeur. De quoi dégoûter Lemina, qui a même fini en larmes en apprenant la décision des Merlus de le vendre à l'OM.

« J’étais sorti du bureau en pleurant » Dans un entretien accordé à So Foot, Mario Lemina est revenu sur son transfert à l'OM, racontant alors son immense tristesse de quitter Lorient. L'actuel joueur de Galatasaray a alors avoué : « J'ai fini champion du monde U20 avec la France, et à mon retour, j’étais le joueur clé de Lorient. C’était incroyable de vivre tout ça en six mois. Sauf que deux semaines après, le président m’a convoqué pour me dire que je devais partir. Je n’avais que 19 ans, je voulais encore prouver à Lorient, mais on ne m’a pas laissé le choix. J’étais sorti du bureau en pleurant ».