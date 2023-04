En pleine révolution, le PSG a tenté un gros coup sur le mercato

Pierrick Levallet

En difficulté sportivement et n'étant pas épargné par les polémiques non plus, Christophe Galtier pourrait quitter le PSG cet été, après seulement une saison. Plusieurs noms sont envisagés pour le remplacer, dont celui de Thiago Motta. Le club de la capitale aurait d'ailleurs déjà tenté de faire revenir l'Italien dans la capitale par le passé.

Pour sa première saison au PSG, Christophe Galtier vit un exercice éprouvant. En difficulté sur le plan sportif, il n'est pas épargné par les polémiques non plus. L'entraîneur parisien est d'ailleurs au coeur d'un véritable scandale raciste depuis une semaine maintenant. Son année délicate pourrait avoir raison de sa place au PSG cet été. Le technicien français pourrait être poussé vers la sortie à l'issue de la saison.

PSG : Galtier menacé par un nouveau coach, c'est une surprise https://t.co/jGeF7985hS pic.twitter.com/h4QXTMdc0K — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Zidane, Mourinho... Plusieurs noms envisagés pour remplacer Galtier

Plusieurs noms sont d’ailleurs évoqués pour lui succéder. Ceux de Zinédine Zidane, José Mourinho mais aussi Thiago Motta reviennent régulièrement. L’Italien impressionne avec Bologne cette saison. De plus, il a l’avantage de connaître le PSG et sa direction pour y avoir évolué en tant que joueur par le passé.

Le PSG a déjà tenté le pari Thiago Motta