En plein calvaire, Pogba tenu en échec sur le mercato ?

En pleine crise physique et sportive, Paul Pogba pourrait être privé de football pendant plusieurs années en raison de son contrôle antidopage positif à la testostérone. Et pour ne rien arranger, le champion du monde tricolore aurait été recalé par Galatasaray pendant le mercato. La presse turque évoque des contacts directs, mais une situation médicale trop fragile.

Paul Pogba traverse une nouvelle période compliquée. A nouveau écarté des pelouses en raison d’une blessure à la cuisse, le champion du monde tricolore pourrait être contraint de se faire discret pour une durée de quatre ans. Testé positif à un contrôle antidopage à la testostérone, Pogba a a rendu « triste » l’équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps.

Deschamps et Coman apportent leur soutien à Pogba

De passage en conférence de presse, Deschamps a tenu le discours suivant sur Pogba. « Évidemment surpris, comme l’ensemble du groupe par rapport à ce qu’est Paul. Et puis c’est de nouveau quelque chose de lourd qui lui tombe dessus. Il en avait eu beaucoup. J’ai échangé brièvement avec lui. J’aurai l’occasion plus tard de pouvoir savoir. Mais je ne suis pas sûr que lui aussi sache encore aujourd’hui exactement. C’était triste pour nous, pour l’ensemble du groupe qui le connaît aussi parce que malheureusement ça s’accumule pour lui. Je le soutiendrai et il a la force et le caractère pour franchir ces moments très difficiles ».



Même son de cloche pour Kingsley Coman qui a pour sa part fait passer le message qui suit. « On soutient tous Paul, c’est un ami très proche, il fait partie de la famille. On n’en sait pas vraiment plus... Mais on connaît Paul, on sait que si quelque chose est arrivé, c’est sûrement inconsciemment, sans faire exprès. On est de tout cœur avec lui ».

Pogba recalé par Galatasaray ?