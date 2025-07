En larmes, Paul Pogba se lâche en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'image est marquante. Au moment de signer son contrat avec l'AS Monaco après de longs mois de galère, Paul Pogba s'est mis à pleurer. Très ému de pouvoir retrouver un club, le milieu de terrain français a justifié ses larmes au moment d'officialiser sa signature.

Entre ses affaires extrasportives et sa suspension pour dopage, Paul Pogba revient de loin. Le champion du monde 2018 a pensé ne jamais revenir sur un terrain de football, ce qui explique son émotion au moment de parapher son contrat avec l'AS Monaco. L'ancien joueur de la Juventus a fondu en larmes lorsqu'il a signé. Une émotion sur laquelle Paul Pogba s'est confié.

L'émotion de Paul Pogba « J'étais très ému, c'est très rare de me voir pleurer comme ça. J'avais énormément d'images qui me sont venues dans la tête : du doping, blessures etc… Tout ça est revenu et je n'ai pas pu me retenir. Mais c'était un moment de joie, et plein de détermination », raconte-t-il devant les médias, avant de poursuivre.