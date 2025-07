En feu, le PSG prépare 6 transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une saison exceptionnelle a tout point de vue, le PSG va pouvoir profiter de quelques semaines de vacances bien méritées. Cependant, ce ne sera pas le cas de Luis Campos, qui va devoir accélérer sur le mercato après avoir mis de côté plusieurs dossiers durant la Coupe du monde des clubs. Et cela devrait commencer très fort avec six départs qui vont rapidement se concrétiser.

Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Au terme d'une saison palpitante et historique, le PSG est enfin en vacances après la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (0-3). Désormais, les joueurs parisiens vont pouvoir profiter de vacances bien méritées jusqu'au 4 août, date de la reprise de l'entraînement. Et en attendant, Luis Campos va devoir gérer un mercato qui clairement s'accélérer dans les prochains jours.

Moscardo fonce vers Braga Et cela devrait commencer par des départs. En effet, selon la presse portugaise, Gabriel Moscardo, qui n'a pas du tout été utilisé durant la Coupe du monde des clubs, va de nouveau être prêté par un passage peu convaincant à Reims. Selon A Bola, le milieu de terrain brésilien va ainsi rejoindre Braga sous la forme d'un prêt d'un an avec une option pour une saison supplémentaire. Le lien étroit entre QSI et Braga a facilité l'opération.