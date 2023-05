En direct, Mourinho vend la mèche pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien que lié au PSG jusqu'en 2024, Christophe Galtier pourrait bien laisser sa place sur le banc parisien la saison prochaine. Les premiers noms sont cités pour le remplacer. Sous contrat avec l'AS Roma, José Mourinho fait partie des prétendants. Mais ce samedi, le technicien portugais a lâché un indice de taille sur son avenir.

Sauf catastrophe, le PSG sera sacré champion de France. Mais cela pourrait ne pas être suffisant pour sauver la tête de Christophe Galtier. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'entraîneur du PSG pourrait être maintenu, notamment si le club parisien ne parvient pas à trouver son remplaçant. Parmi les noms cités figure celui de José Mourinho. Mais le Special One ne semble pas enclin à quitter la Serie A.

Mourinho déclare sa flamme à l'Italie

« J'aime l'Italie et j'aime travailler en Italie. J'ai eu beaucoup de richesse et d'expérience au cours de mes deux premières années, et aussi au cours de ces années ici. Lorsque nous parlons de mon passage à l'Inter, nous parlons de beaucoup de joie et d'histoire. D'un point de vue humain c'est tout simplement extraordinaire » a déclaré l'actuel entraîneur de l'AS Roma.

« Je me sens très à l'aise en Italie »