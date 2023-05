PSG : La demande surréaliste de Messi

Arnaud De Kanel

L'aventure de Lionel Messi au PSG tourne au fiasco. Après avoir raté l'entrainement au lendemain de la défaite contre Lorient pour un voyage publicitaire en Arabie saoudite, l'Argentin a été lourdement sanctionné par le club de la capitale. Il a simplement aggravé son cas car le Qatar l'avait dans le viseur après une demande inattendue.

La fin est proche entre Leo Messi et le PSG. La mayonnaise n'a jamais réellement pris avec l'Argentin bien qu'il affiche un bilan statique tout à fait honorable. Son attitude a exaspéré les plus fervents supporters du club de la capitale qui l'ont violemment insulté en réclamant son départ. Cette colère faisait suite à une accumulation de reproches. Lundi, La Pulga avait raté l'entrainement du PSG sans l'aval du club pour se rendre en Arabie saoudite. Il a été sanctionné de deux semaines sans matchs, sans entrainements et également sans salaire. Une économie qui va faire du bien aux caisses parisiennes étant donné le salaire mirobolant de sa star. Avant cela, le PSG souhaitait le prolonger mais avait été refroidi par ses prétentions salariales.

Messi voulait un salaire à la hausse

Alors que tout semblait ficelé à son retour de la Coupe du monde, Leo Messi n'a pas signé et ne signera probablement pas sa prolongation avec le PSG. Les deux parties s'étaient entendues pour continuer main dans la main sur les bases du contrat actuel. Sauf qu'au dernier moment, l'Argentin s'est ravisé. Selon Le Parisien , Messi souhaitait percevoir plus que ce qu'il touche actuellement, environ 37M€ par an. Une demande qui a étonné le Qatar et qui a été démentie par son entourage.

Son clan souligne un autre argument

Chez les proches de Lionel Messi, on assure que l'argent n'est pas la principale source de motivation. Pour prolonger, le septuple Ballon d'Or souhaiterait avant tout avoir des garanties sur le projet sportif. Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas figurer dans les contours de ce dernier qui est dessiné pour Kylian Mbappé. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont envoyé Messi loin du PSG, signe que le divorce est proche.