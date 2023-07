En direct, l’OM fait une grande annonce sur son mercato

Thomas Bourseau

Javier Ribalta était présent en conférence de presse ce mardi afin de faire un point sur les éventuels futurs départs de joueurs de l’effectif de Marcelino. Le directeur du football de l’OM en a dit plus sur les dossiers Isaak Touré et Pape Gueye.

En plus du transfert définitif d’Amine Harit, l’OM a déjà bouclé la venue de Geoffrey Kondogbia depuis le début du mercato avec la nomination de Marcelino en tant que coach du club phocéen. Néanmoins, comme le technicien espagnol l’a affirmé en conférence de presse, il n’a pas donné une directive particulière à l’Olympique de Marseille pour le recrutement de Kondogbia qu’il a connu lors de son passage sur le banc du FC Valence.

«Ce n’est pas ma recrue»

« Concernant Kondo’, je l’appelle comme ça, j’ai travaillé avec lui à Valence. C’est un joueur de classe mondiale mais il y avait des négociations avant que j’arrive à Marseille. Ce n’est pas ma recrue » . Néanmoins, Marcelino aura son mot à dire pour les éventuels départs à acter au sein de l’effectif de l’OM.

«Pape Gueye peut rester ici même s'il lui reste un an de contrat»