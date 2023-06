En direct, il déroule le tapis rouge à Mbappé au Real Madrid

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois usé de ses réseaux sociaux pour faire passer un message : il ne prolongera pas son contrat au PSG et refuse de partir cet été. Pour autant, le club compterait le vendre pour ne pas le perdre gratuitement dans un an et Jude Bellingham l’attend au Real Madrid.

Le PSG tape du poing sur la table dans le feuilleton Kylian Mbappé. Choqué par l’annonce du principal intéressé concernant sa volonté de ne pas activer la clause incluse dans son contrat pour le prolonger d’une saison jusqu’en 2025, le PSG ne laisserait pas le choix au meilleur buteur de son histoire : signer un nouveau bail ou être vendu dès ce été selon L’Equipe .

Mbappé attendu par Bellingham à Madrid

Et ce, bien que Kylian Mbappé ait à cœur d’honorer son bail la saison prochaine. De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à rêver et de relancer son opération séduction dans les médias. Tout juste présenté comme nouvelle recrue du Real Madrid, Jude Bellingham n’a pas perdu de temps pour inciter Mbappé à l’y rejoindre.

«Mbappé est un grand joueur et j'adorerais jouer avec lui»