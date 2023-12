En direct, il balance sur la révolution du PSG

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est dans une phase de reconstruction lancée en fin de saison dernière. Pour le journaliste Florent Gautreau, il ne faudrait pas oublier la période de transition requise pour mener à bien ledit projet et notamment des retombées démesurées chez certains d’une éventuelle élimination en Ligue des champions.

Le PSG ne se retrouve pas dans une situation idéale à l’approche de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi prochain dans l’optique de valider leur ticket pour les 1/8èmes de finale de C1.

Gautreau remet en question l’importance de la Ligue des champions dans le nouveau projet du PSG

En cas de victoire face au Borussia Dortmund, le PSG terminerait même premier de son groupe. Mais tout autre résultat qu’une victoire mettrait en péril la qualification du Paris Saint-Germain. Et la révolution lancée par les dirigeants parisiens à l’intersaison pourrait alors être remise en question puisque le PSG manquerait à l’appel des 1/8èmes de finale pour la première fois de l’ère QSI. Pour le journaliste Florent Gautreau, il ne faudrait pas tout mélanger. « Il y a un discours difficile à tenir et à entendre pour les supporters du Paris Saint-Germain. Effectivement, on veut que les choses changent au Paris Saint-Germain, construire une équipe différente, on veut le faire avec un peu plus de temps et on refuse que ça prenne du temps en termes de résultats. On dit qu’il faut à tout prix passer en 1/8ème de finale alors que dans le même temps on dit qu’on n’est pas capable de la gagner, qu’il y a peu de chances que ce PSG puisse la gagner. Quel est l’intérêt de se dire qu’il faut à tout prix passer en 1/8ème de finale si tu penses que tu n’as pas encore les moyens de gagner la Ligue des champions ? ».

Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour ce retour inattendu https://t.co/N28dbivwCq pic.twitter.com/FvRF6iaZhj — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

«S’ils se font éliminer, ne recommençons pas un délire autour de Luis Enrique»