En direct, il annonce des transferts à l’OM

Pierrick Levallet

L'OM a prévu de se renforcer lors de ce mercato hivernal. Après Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a prévu d'autres coups sur le marché des transferts. Mais le président marseillais va également devoir se préparer à quelques départs prochainement. Jérôme Rothen a d'ailleurs affirmé que plusieurs joueurs allaient inévitablement partir lors des prochaines fenêtres des transferts.

Après Ruslan Malinovskyi, l’OM n’a pas prévu de s’arrêter là lors de ce mercato hivernal. Pablo Longoria a prévu d’autres recrues. Le président marseillais aurait notamment activé récemment la piste menant à Terem Moffi. L’OM préparerait également son prochain mercato estival avec une éventuelle arrivée d’Ivan Ilic en juin prochain. Mais la formation olympienne devrait également perdre quelques joueurs.

«Il y aura des départs, il ne faut pas se voiler la face»

« Longoria ne s’endort pas. Là on parle d’un joueur pour le mois de juin, déjà. Parce qu’il y aura des départs, il ne faut pas se voiler la face, et c’est peut-être les limites de ce projet là. Parce que financièrement, il ne peut pas lutter avec certains clubs, parce qu’il y a des offres que tu ne peux pas refuser au vu des moyens de l’actionnaire du club. Ça, c’est dommage, parce qu’avec plus de moyens, il tenterait des coups bien supérieurs » a ainsi confié Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

Guendouzi, Dieng... Plusieurs départs sont annoncés

Pablo Longoria est prévenu. Reste maintenant à voir qui quittera le navire d’Igor Tudor. Mattéo Guendouzi est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers jours. Bamba Dieng, lui aussi, pourrait être poussé vers la sortie prochainement. À suivre...