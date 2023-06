En attendant son transfert au PSG, une star vide son sac

Thomas Bourseau

Marco Asensio n’est officiellement plus un joueur du Real Madrid et devrait rejoindre le PSG dès cet été. Huit années sont passées depuis son arrivée à Madrid et au moment de faire ses adieux, Asensio a livré un discours poignant à toute l’institution merengue.

C’est officiel depuis ce samedi. Ces dernières heures, le Real Madrid a annoncé le départ de Marco Asensio. C’était dans l’air depuis quelques semaines et le10sport.com vous avait même fait part fin mai d’un intérêt concret du PSG pour l’attaquant polyvalent qu’est l’international espagnol. Au Paris Saint-Germain, Marco Asensio devrait signer un contrat de quatre saisons au minimum.

«Je m'adresse à vous avec une boule dans la gorge et un cœur plein de sentiments contradictoires»

Ce samedi, par le biais de ses réseaux sociaux personnels, Marco Asensio a publié une vidéo de ses meilleurs moments au Real Madrid avec un message chaleureux et émouvant pour le club, les supporters et les dirigeants merengue. « Chers madridistas. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une boule dans la gorge et un cœur plein de sentiments contradictoires. Depuis mon plus jeune âge, le Real Madrid est devenu ma passion, mon rêve et mon objectif le plus cher. Et j'ai eu le privilège de réaliser ce rêve au cours de ces merveilleuses années. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude au Real Madrid, à son président, à son conseil d'administration, aux entraîneurs et à toutes les personnes qui travaillent sans relâche dans les coulisses pour faire de ce club une institution si spéciale. Je voudrais mentionner mes coéquipiers : ensemble, nous avons vécu des moments de gloire, combattu dans toutes les batailles et célébré des victoires inoubliables ».

Queridos madridistas 🤍 @realmadrid pic.twitter.com/XvNldSUr3k — Marco Asensio (@marcoasensio10) June 3, 2023

«J'ai décidé de prendre une nouvelle direction dans ma carrière»