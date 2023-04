Éjecté du PSG, il balance

La rédaction

Thomas Tuchel a retrouvé un poste depuis son licenciement de Chelsea début septembre. Il a profité du départ surprise de Julian Nagelsmann pour retrouver l'Allemagne et s'assoir sur le banc du Bayern Munich. L'histoire a voulu qu'il dispute son premier match face au club qui l'a révélé, le Borussia Dortmund. Une première réussie (victoire 4-2) et un hommage rendu à son prédécesseur, dont il comprend la difficulté de la situation, lui qui a connu cela au PSG.

La valse des entraîneurs commence assez tôt cette année. Le banc du Bayern Munich est revenu à Thomas Tuchel, profitant ainsi du licenciement de Julian Nagelsmann. L'ancien entraîneur du PSG arrive dans un club jouant le titre et toujours qualifié en Ligue des Champions. Tuchel, qui avait été licencié du PSG juste avant Noël en 2020, avait mal vécu son départ mais avait très vite rebondi en signant à Chelsea et remportant quelques mois plus tard la Ligue des Champions.

Un bon bilan au PSG

Le bilan de Tuchel au PSG est plus que correct. Arrivé lors de la saison 2018-2019, le coach allemand impose tout de suite sa patte et parvient à finir premier de son groupe en Ligue des Champions composé de Naples et Liverpool, futur vainqueur. Mais, une double confrontation terrible face à Manchester United en huitièmes de finale (2-0, 1-3) met fin au rêve de remporter la Ligue des Champions. Jusqu'à la saison prochaine, ou, coupée en deux par la pandémie de Covid-19, le PSG se hisse pour la première fois de son histoire en finale, qu'il perd face au Bayern Munich. Au total, Tuchel a remporté 5 titres avec le PSG et est licencié à cause de ses prises de position dans les médias concernant la politique sportive du club.

« Je comprends ce que Julian vit »